Пензенские полицейские ликвидировали наркопритон

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22 мая 2019, 19:42Криминал
Подозрительный запах ацетона или бензина в подъезде и сомнительные гости. Все это может быть признаками наркопритона. Одно из таких злачных мест на улице Минской удалось ликвидировать сотрудникам правоохранительных органов. Они обнаружили в квартире все необходимое для изготовления запрещенного вещества, а также несколько потребителей наркотика.
«При проведении мероприятия было задержано трое человек, - включая хозяина помещения, который предоставлял его для изготовления и потребления веществ. Хозяин ранее был судим за сбыт наркотиков, отбывал наказание в местах лишения свободы. После того как выше на путь исправления, продолжил заниматься противоправной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотических веществ», - прокомментировал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
Правоохранительным органам удалось установить, что мужчина был организатором притона и предоставлял квартиру для изготовления и потребления наркотиков, как минимум, в трех случаях. Владельцу квартиры грозит до четырех лет лишения свободы, людям, которых обнаружили в его квартире за потреблением наркотика - административный штраф или арест на 15 суток.
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