Пензенские полицейские ликвидировали крупный канал поставки наркотиков

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25 апреля 2017, 18:14Криминал
Большой улов пензенских полицейских. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали канал поставки наркотических средств из соседнего региона.
Первым задержали оптового закладчика, затем - еще шесть человек в возрасте 20-25 лет, которые занимались распространением наркотиков в розницу. Последим попался курьер, который поставлял запрещенные вещества в Пензенскую область.
«Приезжал курьер из соседнего региона, здесь делал оптовые закладки: от двух до четырех. Вес различный: от 100 граммов и до килограмма иногда доходило. В дальнейшем в дело вступал мелкооптовый закладчик. Он забирал одну из закладок, допустим 200 грамм, из этого делал четыре по 50. Также фасовал ее и раскладывал», - рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
После этого в дело вступали мелкорозничные закладчики, которые фасовали наркотики по одному или три грамма и раскладывали по тайникам. Сбыт вели через интернет-магазин, бесконтактным способом.
В отношении восьми задержанных возбуждены уголовные дела. Трое взяты под стражу, один - под домашним арестом. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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