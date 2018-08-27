Пензенские полицейские ликвидировали крупную «финансовую пирамиду»

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27 августа 2018, 19:29Криминал
В Пензе ликвидировали «финансовую пирамиду». Правоохранители разбираются с основателями инвестиционной компании, которые обещали клиентам высокие дивиденды, однако оставили своих вкладчиков у разбитого корыта.
Ювелирные изделия, дорогие часы, внушительных размеров гардероб - это лишь неполный список того, что полицейские обнаружили в доме одного из организаторов нашумевшей пензенской «финансовой пирамиды». За несколько лет мошенники создали девять филиалов инвестиционной компании на территории шести российских регионов с общим центром управления в Пензе.
«Было установлено, что злоумышленники с 2012 года привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов - до 60% в год. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты производились за счет денежных средств полученных от новых клиентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Серьезные финансовые трудности в компании начались весной 2018 года. По словам вкладчиков, выплаты процентов прекратились в апреле. Летом обманутые клиенты стали устраивать митинги, требуя наказать виновных и вернуть им кровные деньги. По предварительным данным, количество пострадавших превысило 3000 человек. Им причинен ущерб на общую сумму свыше миллиарда рублей.
Правоохранители провели семь обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы, в результате которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». Четверо злоумышленников находятся под стражей. Наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела.
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