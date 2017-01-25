25 января 2017, 11:46Культура Пензенские поклонники творчества Высоцкого отмечают важную дату 25 января - важная дата для всех поклонников творчества Владимира Высоцкого. В 2017 году великому актеру театру и кино, поэту и композитору исполнилось бы 79 лет. Несмотря на то, что Владимир Высоцкий умер почти четыре десятка лет назад, интерес к его личности и творчеству по-прежнему силен. Пензенский краевед и коллекционер Игорь Шишкин собрал уникальную коллекцию предметов, связанных с жизнью Владимира Высоцкого.

Пензенский краевед Игорь Шишкин, пожалуй, - один из самых преданных поклонников творчества Владимира Высоцкого. Песни, сейчас ставшие легендарными, он услышал впервые еще в детстве - в начале 60-х годов. Магнитофонные записи тогда были очень плохого качества, но даже их было не достать.

«Собирали так: идешь по городу, слышишь, из окна звучит, вычисляешь квартиру, идешь и меняешься. Только для этого нужен был здоровый, громоздкий «Днепр-11» привязать к велосипеду, привезти, напрямую соединить два магнитофона и переписать друг у друга песни», - рассказал коллекционер Игорь Шишкин.



В коллекции Игоря Шишкина - около 800 книг о Высоцком, несколько тысяч фотографий, многих из которых нет ни у кого, афиши фильмов с его участием, сотни студийных и концертных аудиозаписей. Собрав все это, коллекционер, кажется, понял, в чем секрет феноменальной популярности Владимира Высоцкого даже сейчас.



«У него в песнях была настоящая жизнь, где-то грубо, где-то как оно настоящее, там были люди, которые вокруг нас, и жизненные ситуации», - отметил Игорь Шишкин.

Творческое наследие Высоцкого огромно. Подсчитано, за 42 года своей жизни Владимир Высоцкий сыграл 28 ролей в кино и 13 в театре, оставил порядка 800 литературных произведений. Определить лучшее, само собой, нельзя. А вот любимое каждый выбирает сам. Для Игоря Шишкина это «Баллада о борьбе».



«Он писал эту песню для «Стрелы Робин Гуда», но в фильм они не вошли. Только гитарный был вариант. Слушаешь, и как будто про меня. Примеряешь на себя эту жизнь», - сказал коллекционер.



Песни Высоцкого переведены на десятки языков - от немецкого до финского и иврита. Памятники актеру установлены в Польше, Болгарии, США, Латвии, Беларуси и Украине. В России их - более 20. Его песни по-прежнему любят и поют, потому что в них - правда.

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