Пензенские поисковые отряды вернулись с весенней «Вахты памяти»

Каждую весну поисковые отряды отправляются на места боев Великой Отечественной войны, чтобы найти останки воинов. С весенней «Вахты памяти» из Новгородской области вернулся пензенский отряд «Поиск-Вездеход».

Сначала в дело пускали бензопилы и топоры и лишь потом лопаты. За всю историю пензенского отряда «Поиск-Вездеход» это была одна из самых сложных весенних «Вахт памяти». Бойцы работали в Новгородской области. Там в 1942-м Красная армия окружила несколько немецких дивизий. Попытка уничтожить вражескую группировку обернулась большими жертвами. Бои шли в лесах и на болотах, многие солдаты так и остались лежать непогребенными. Отыскать их и попытаться установить их имена - основная задача поисковиков, но выполнить ее удается не всегда.

Поиск - это сложная и кропотливая работа. Территорию, бывшую когда-то полем боя, обследуют метр за метром. При обнаружении останков - никакой спешки.

«Судя по количеству боеприпасов, которые находились рядом с бойцами, на этом месте была какая-то укрепленная точка, в которой солдаты собирались держать долго оборону», - рассказала председатель пензенского отделения поискового движения России Лариса Казакова.

В Новгородской области пензенцы работали с поисковиками из отряда «Березка». Местные поисковики с малых лет знакомы с прошлым малой Родины.

В 2018 году поисковикам удалось раскрыть тайну одного из островов, находящегося посреди топкого болота. Более 70 лет никто не знал, что скрывает покрытая воронками земля. При раскопках обнаружили предметы военного снаряжения и личные вещи бойцов.

«Подошел, смотрю, торчит хоботок противогаза, прям из-под земли. Почти все найденные солдаты, скорее всего, так и останутся неизвестными. За время вахты обнаружили всего один медальон и складную бритву», - сказал поисковик из Пензы Сергей Мельников.

Работали преимущественно совками и ножами. Лопаты использовали лишь для того, чтобы расширить раскоп.

«На одной из находок было написано «Чепур». Что это, прозвище или фамилия красноармейца, еще предстоит установить. На языке поисковиков - это именная вещь. По ней иногда можно установить судьбу солдата, который считался пропавшим без вести», - рассказал поисков из Пензы Евгений Иналдиев.

Церемония перезахоронения воинов, найденных пензенскими и новгородскими поисковиками, намечена на 22 июня. Она состоится на мемориальном кладбище в поселке Кневицы.