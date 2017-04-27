27 апреля 2017, 12:29Общество Пензенские поисковики высадят «солдатский» лес В Пензе на Митрофановском кладбище поисковики благоустроят воинские захоронения. Мероприятие приурочено к 9 Мая и является также частью акции пензенских НКО «За чистый город».

«Мы посетим Митрофановское кладбище города Пензы, где благоустроим ветеранские захоронения - проведем поверхностный ремонт надгробий, побелим бетонные основания мемориалов. Данная акция в преддверии 9 мая станет достойным проявлением всемерного уважения и памяти наших предков, отдавших жизни за Родину, со стороны современного поколения», – прокомментировала руководитель Пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Также будет дан старт акции «Солдатский лес» - поисковики посадят деревья по числу защитников Отечества, останки которых они подняли за прошедший поисковый сезон, но имена которых установить не удалось, сообщили в пресс-центре областного правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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