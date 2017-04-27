27 апреля 2017, 18:02Общество Пензенские поисковики высадят на Митрофановском кладбище «Солдатский лес» Бойцы пензенских поисковых отрядов благоустроили воинские захоронения на Митрофановском кладбище и дали старт акции «Солдатский лес». Поисковики будут высаживать деревья в память о защитниках Отечества, останки которых они подняли за прошедший поисковый сезон, но имена которых установить не удалось.

На Митрофановском кладбище вскоре вырастет «Солдатский лес». В рамках нового проекта поискового движения России представители пензенского регионального отделения высадили 16 деревьев.

«16 деревьев - ровно столько имен, к сожалению, не удалось установить в ходе экспедиции прошлого года. В ходе экспедиции прошлого года нами было поднято 17 останков солдат, и только один человек был установлен», - сказала руководитель пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

Помимо высадки берез и лип, пензенские поисковики провели субботник на территории госпитальных захоронений. Убрали мусор и листву, провели поверхностный ремонт надгробий, побелили бетонные основания мемориалов, чтобы ко Дню Победы солдатские могилы предстали в должном виде.

«Это настоящий подвиг наших дедов и прадедов. И акцией мы показываем, что чтим их память и будем продолжать это делать», - отметил член поискового отряда «Поиск-вездеход» Денис Давыдов.

Акция по уборке воинских захоронений пензенскими поисковиками проводится в третий раз и уже успела стать традиционной. Проект «Солдатский лес» стартовал в 2017-ом, продолжится он и в следующем году, но, возможно, деревья волонтеры высадят в другом знаковом месте Пензы.

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