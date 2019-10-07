Пензенские поисковики вернулись с победой с окружного слета

Всего в слете участвовали 14 команд. Отряды соревновались в знании топографии и ориентирования на местности, навыках архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Также ребята отвечали на вопросы военно-исторической и поисковой викторин и представили экспозиции по итогам полевого сезона 2019 года.

В результате пензенцы стали абсолютными победителями. В пресс-центре регионального правительства уточнили, что «Поиск-вездеход» уже четвертый раз завоевывает первое место на слете.

Напомним, слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» был создан в 2014 году по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Задачи – создание условий для расширения и пропаганды поискового движения среди молодежи в регионах ПФО, выявление и распространение лучших практик в организации поискового движения, координация деятельности поисковых отрядов регионов ПФО, поощрение организаторов и участников поискового движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».