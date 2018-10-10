Пензенские поисковики вернулись с окружного слета с наградами

В танцах, песнях и театрализованных сценках им предстояло рассказать о самом важном - страшных военных годах и героях того времени. Это был один из конкурсов юбилейного, пятого окружного слета поисковых отрядов «Никто не забыт». И с этим заданием наши ребята справились лучше всех.

Первое место пензенцы завоевали также в исторической викторине и в номинации, посвященной результатам экспедиций прошедшего полевого сезона. В этом году организаторы внесли новшество в эту дисциплину. Если раньше нужно было просто представить все найденные в ходе раскопок предметы воинской амуниции и личные вещи солдат, то теперь в добавок к этому - подробно рассказать про один из экспонатов.



«Весной мы отправились с экспедицией в Новгород, там проходила военная операция «Демянский котел». Мы подняли котелок, после чего его очистили и установили имя бойца - Меркулов Виктор Филимонович. Так как по этому экспонату у нас больше всего информации, мы выбрали именно его», - поделилась боец поискового отряда «Поиск-вездеход» Дарья Казакова.

Свыше 300 представителей поискового движения соревновались в семи дисциплинах. Помимо визитки, викторины и выставки, это ориентирование и топография, архивно-поисковая деятельность, оказание первой медицинской помощи, конкурс на знание техники безопасности и взрывоопасных предметов. Пензенские поисковики надеялись, что именно в испытании по вооружению они станут сильнейшими. Однако соперники оказались более подготовленными. В итоге - лишь четвертое место.



По общей сумме набранных баллов пензенцы стали серебряными призерами слета. По итогам всех конкурсов наши ребята уступили только хозяевам юбилейного форума - сводному поисковому отряду из Оренбурга.



«Я считаю, что мы выступили очень хорошо и достойно - попали в призовую тройку - это прекрасно. Отметили двух наших воспитанников в двух категориях. В заочном туре мы смогли также себя проявить в номинации «Вместе», у нас - второе место. Поэтому итоги хорошие, но для того, чтобы на будущий год занять первое место, нужно еще поработать», - рассказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

За второе общекомандное место, помимо дипломов, пензенские бойцы получили подарки, которые пригодятся в поисковой деятельности - металлоискатели, бензогенератор, навигатор и фотоаппарат, необходимый для снимков при эксгумации. Теперь же, после небольшого отдыха, поисковики будут готовиться ко Дню неизвестного солдата, который пройдет 3 ноября.