10 октября 2017, 19:53Общество Пензенские поисковики вернулись из Уфы с победой Вновь доказали свой профессионализм. Сводная делегация пензенских поисковых отрядов вернулась с победой из Уфы. Там проходил ежегодный окружной слет команд Приволжского федерального округа. Всего 350 поисковиков из 14 регионов проходили испытания, проверяли свои знания, навыки и боролись за звание лучших. От Пензенской области в работе форума принимали участие 25 человек.

Они снова лучшие в своем деле. Пензенские поисковики выдержали все испытания и доказали, что способны на многое. Команда показала высокие результаты, став первой на окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа, в 2017 году он проходил в Уфе. Чтобы стать лучшими, необходимо было блестяще выполнить более 10 заданий и проявить себя в творческих конкурсах. Пензенские хранители памяти сумели взять призовые места в нескольких номинациях – «Взрывоопасные предметы», «Топографический конкурс», «Техника безопасности». Свою главную победу пензенцы одержали в конкурсе по проведению эксгумации, ведь здесь нужно было проявить самые важные для каждого поисковика навыки.

«За 30 минут необходимо из земли археологическим способом поднять останки бойца, при котором могут быть обнаружены различные вещи, например, именная вещь, взрывоопасный предмет, элементы вооружения и так далее. Ребята справились на ура», - рассказал руководитель поискового отряда «Комбат» Вадим Матюшин.

В слете приняли участие 350 поисковиков. Честь Пензенской области отстаивали 25 человек, большинство - молодое пополнение отрядов. Из числа новобранцев и Денис Давыдов. Он принес команде призовое место в номинации «Взрывоопасные предметы».

«Несмотря на то, что это соревнования, мы с другими ребятами контачили, помогали по разным вопросам. Вот это как раз и понравилось, что мы не были врагами, а делали одно дело вместе», - сказал он.

Для пензенских поисковиков это уже третья подряд победа на окружном слете.

Завоевав первое место на слете в 2015 году, команда получила право провести форум в своем регионе. Слет поисковых отрядов проходил в Пензенской области год назад на Чистых прудах. Тогда пензенцев признали лучшими во второй раз. Свой профессионализм хранители памяти доказывают из года в год и не намерены снижать планку.

«В 2017 году состав делегации был изменен практически на 80%. После осенней и весенней школы поисковика, ребята остались в отряде, и пробовали свои силы на первых вахтах в республике Крым и республике Беларусь. После возвращения из Беларуси, мы начали подготовку к слету поисковиков», - пояснила руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

Слет отнял у поисковиков много сил, однако, на отдых у них нет времени. До конца года нужно успеть сделать многое. Среди задач - работа над проектами «Судьба солдата» и «Дорога к обелиску». 29 октября вновь откроется школа юного поисковика, в которой в этот раз должны обучиться 30 ребят.

В ноябре поисковики отправятся в Волгоград на «Вахту памяти» посвященную 75-летию начала битвы под Сталинградом, а в декабре - в Москву на форум «Поколение победителей».

Общество

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