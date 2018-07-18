Пензенские поисковики вернулись из Республики Беларусь

Сводный поисковый отряд Пензенской области обнаружил останки 59 бойцов Красной Армии, а также четыре медальона и медали. Утром 18 июня они вернулись из Республики Беларусь. Об итогах экспедиции руководитель регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова рассказала на заседании областного организационного комитета «Победа».

Сигнал металлоискателя для поисковиков - это звук надежды, что под десятком сантиметров грунта находится именно то, что они ищут. И с уверенностью можно сказать, что все надежды на эту экспедицию у пензенских поисковиков оправдались. 29 человек почти две недели вели раскопки возле деревни Новые Коноплицы на территории Рогачевского района Гомельской области. Это местность, где в начале войны сражалась 61 стрелковая дивизия, состоящая преимущественно из уроженцев Пензенской области. Это была уже восьмая по счету «Вахта памяти» в Республику Беларусь. В итоге удалось поднять останки 59 солдат Красной Армии.

Пожалуй, один из самых ярких моментов экспедиции - это найденная медаль «За отвагу», которую десятки лет назад раздробило осколком. От реликвии осталась только половина. Но, удача, номер оказался не поврежден. Уже удалось установить имя ее владельца: это уроженец Кировской области. Результаты этой, несомненно, плодотворной поездки обсудили на заседании областного организационного комитета «Победа».

«Обнаружение наград - это очень редкое явление среди поисковиков, потому что, в основном, именно по ним устанавливается личность солдата. Повезло, наш труд был вознагражден, нашли сразу две. Белорусские коллеги помогли установить личность бойцов и разыскать родственников», - рассказала Лариса Казакова.

Теперь, после оформления всех документов, поисковикам предстоит передать медали родственникам солдат. Также в 2018 году их ждет большая работа в рамках проекта «В тылу герои не забыты». В планах - обновить список госпитальных захоронений, которые находятся на территории региона, создать единую электронную базу, а также книгу памяти погибших в госпиталях, и, конечно, продолжить благоустройство таких захоронений.

О необходимости этой работы также говорили на заседании. Так, в Пензенской области зарегистрировано 212 воинских захоронений погибших в Великую Отечественную и в локальных конфликтах. За их состоянием должны следить органы местного самоуправления. Однако некоторые не исполняют свои обязанности. Пример тому - ситуация в Сердобском районе. В селе Куракино в 2013 году была найдена братская могила с 80 захоронениями вблизи огромной мусорной свалки. Местный сельсовет не придал этому значения. Найденные захоронения не приводили в порядок пять лет.

«Мусор со свалки, которые органы местного самоуправления не приводят в надлежащее состояние, летит на кладбище, в том числе - на братскую могилу. В 2018 году проведены работы по очистке территории, она вся заросла и была частично разрушена», - рассказала врио председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

В 2018 году поисковики планируют посетить все воинские захоронения региона и проверить, в каком состоянии они находятся. Полностью реализовать проект «В тылу герои не забыты» планируют к 2020 году, когда в России отметят 75 годовщину Победы.