Пензенские поисковики проводят экскурсии для будущих кадров

Поисковое движение в Пензенской области приступило к проекту (6+), цель которого - привить интерес к истории Великой Отечественной войны у школьников. Специально для этого поисковики разработали и подготовили экскурсии для детей в Пензе, Кузнецком и Сердобском районах.

Первая партия экскурсантов отправилась в Кузнецк через Городище. В центре их внимания окажутся здания, в которых во время войны располагались эвакогоспитали. В одной только Пензе таких учреждений было восемь. Авторы проекта планируют провести увлекательные экскурсии для 750 представителей подрастающего поколения.

«Идея проекта - вовлечь в поисковое движение как можно больше школьников. Экскурсоводы - это обычные студенты из поискового отряда, которые участвуют в реализации этого проекта, участвовали в разработке маршрутов данных экскурсий, и представляют их», - рассказала председатель регионального совета «Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова.

Еще одним итогом проекта станут систематизированные данные по погибшим от ран и захороненным в районе расположения госпиталей. Электронный банк данных будет создаваться во взаимодействии с Министерством обороны России. Поисковики уже побывали в архивах Пензы, Подольска и Санкт-Петербурга. Новая база данных поможет разыскать потомкам имена своих дедов и прадедов, погибших во время Великой Отечественной войны.