Пензенцы поисковики провели экспедицию в Тверской области

В 2018 году поисковое движение России празднует свое 30-летие. В преддверии праздника пензенские поисковики провели сводную экспедицию в Тверской области. Они искали солдат, погибших в августе 1941 года, а также исследовали места падения двух советских бомбардировщиков.

Искать обломки самолетов для членов отряда «Крепость» в новинку, поэтому вторая в 2018-м «Вахта памяти» для них получилась необычной. Им на помощь пришли коллеги из отряда «Авиапоиск-Надежда», состоящего из учеников школы №77. Несмотря на свой юный возраст, они уже немало знают о том, как обнаружить обломки крылатой машины. В поисковом отряде они оказались не случайно. Многие из них рассчитывают найти какую-нибудь информацию о своих родственниках, пропавших в годы Великой Отечественной войны.

«Ищу прадеда, который пропал без вести. Никак не можем его найти, отследить его судьбу, поэтому подумал, что надо съездить в экспедицию, вдруг найду», - рассказал участник поискового отряда «Авиапоиск-Надежда» Александр Горохов.

Два отряда работали сообща на протяжении двух недель. Домой они вернулись не только с положительными эмоциями. Участникам экспедиции удалось узнать о судьбе трех летчиков, погибших в Западнодвинском районе Тверской области. Во время выполнения задачи по разрушению моста группа советских бомбардировщиков была атакована истребителями противника. Два бомбардировщика были сбиты. Особое внимание поисковиков привлекла судьба одного из пилотов - капитана Драгуна, самолет которого попал под обстрел собственных войск. Кроме того, поисковики обнаружили останки и обмундирование еще одного солдата.

«Работая на территории боевых действий в районе деревни Севостьяново, были обнаружены останки бойца рабоче-крестьянской Красной армии. Именного медальона и личных вещей с ним не было. Осенью планируется провести процедуру перезахоронения», - рассказала командир поискового отряда «Крепость» Анна Фадеева.

Среди солдат, обнаруженных поисковиками в 2018 году, жителей Пензенской области не оказалось. Поиски бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, отряды продолжат в 2019-м.