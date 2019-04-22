Пензенские поисковики привели в порядок воинские захоронения

На Митрофановском кладбище Пензы привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы патриотическая акция стала традиционной. Ее инициаторы - участники поискового движения. Они ведут эту работу с 2014 года, в рамках проекта «Дорога к обелиску» (0+).

Звание, фамилия, инициалы, годы рождения и смерти. Без фотографий. Без цветов и венков. На Митрофановском кладбище захоронены герои-красноармейцы, которые с 1943-го по 1945-й погибли в пензенских госпиталях. Не осталось тех, кто знает, как они выглядели. Но их не забыли. Ухаживать за воинскими мемориалами приходят пензенские поисковики. Неизменно - уже пять лет, в конце апреля, перед Днем Победы. Считают это своим долгом. И, убираясь на могилах солдат, вспоминают героев из своих семей.

«В начальной школе изучала историю и боевой путь прадедушек, которые воевали. С фронта вернулся только тот, который был по маминой линии. Очень хочу посетить могилу прадедушки со стороны папы, правда, она находится в Мурманске, это очень далеко, хотя бы фотографию увидеть», - сказала член поискового отряда «Поиск-вездеход» Дарья Казакова.

Такую акцию стали проводить, когда у поискового движения России появился проект «Дорога к обелиску». Его цель - привлечь молодежь к содержанию воинских мемориалов и к изучению их истории. Акцию поддерживают и общественники - представители Общероссийского народного фронта. Территорию, где захоронены солдаты, не только убирают, там также сажают деревья. Это еще одна акция, посвященная памяти героев Великой Отечественной войны, она называется «Солдатский лес» (0+).

«До этого высаживали березы и липы, некоторые из них прижились, но, к сожалению, не все, поэтому постоянно обновляем их. В этот раз решили посадить каштан, будем надеяться, что они примутся», - рассказал эксперт пензенского отделения Общероссийского народного фронта Вадим Матюшин.

Летом 2018 года пензенские поисковики начали масштабную работу по выверке всех госпитальных захоронений в регионе. Проект называется «В тылу герои не забыты». Бойцам поискового движения удалось найти в Пензенской области шесть заброшенных госпитальных захоронений. Установлены имена всех похороненных там солдат. Эта работа продолжится.

«В целом по области сейчас осталось обработать фамилии солдат, находившихся в госпитале, и которых захоронили на территории Митрофановского и Мироносицкого кладбищ. Сейчас - около 600 таких фамилий», - сказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

На всех госпитальных захоронениях, которые были найдены поисковиками, до сентября 2019 года должны установить мемориальные плиты с именами солдат. А к 75 годовщине Победы на Мироносицком и Митрофановском кладбищах появятся памятные стелы.