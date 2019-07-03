Пензенские поисковики в эти дни работают в Республике Карелия. Там проходит межрегиональная «Вахта памяти» под названием «Айталамби - Раменцы: незабытый медсанбат» (0+). Поисковики проводят раскопки на местах боевых действий и на территории, где обнаружены госпитальные захоронения 32-й армии.

В экспедиции принимают участие около 200 представителей поисковых отрядов из восьми регионов России. От Пензенской области в Карелию отправились 15 человек. Они работают там с 26 июля. О предварительных итогах по телефону рассказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

«Захоронения, которые отрабатываются, относятся к периоду январь-февраль 1942 года, они зимние, встречаются бойцы в валенках, бушлатах. На данной момент подняли более 30 останков. Работа продолжается», - рассказала она.

Кроме того, пензенским поисковикам в ходе раскопок удалось найти три медальона. С их помощью можно установить имена захороненных солдат. «Вахта памяти» в Карелии продлится до 7 июля.