Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 июля 2019, 19:41Политика
Пензенские поисковики в эти дни работают в Республике Карелия. Там проходит межрегиональная «Вахта памяти» под названием «Айталамби - Раменцы: незабытый медсанбат» (0+). Поисковики проводят раскопки на местах боевых действий и на территории, где обнаружены госпитальные захоронения 32-й армии.
В экспедиции принимают участие около 200 представителей поисковых отрядов из восьми регионов России. От Пензенской области в Карелию отправились 15 человек. Они работают там с 26 июля. О предварительных итогах по телефону рассказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.
«Захоронения, которые отрабатываются, относятся к периоду январь-февраль 1942 года, они зимние, встречаются бойцы в валенках, бушлатах. На данной момент подняли более 30 останков. Работа продолжается», - рассказала она.
Кроме того, пензенским поисковикам в ходе раскопок удалось найти три медальона. С их помощью можно установить имена захороненных солдат. «Вахта памяти» в Карелии продлится до 7 июля.
03 июля 2019, 19:46Пензенских работников почты поздравили с профессиональным праздником
03 июля 2019, 19:41
03 июля 2019, 19:31В лагере «Гвардеец» стартовали двухдневные спортивные соревнования
03 июля 2019, 19:28Пензенского врача подозревают в причинении смерти по неосторожности
03 июля 2019, 19:23200 человек отправятся на Лермонтовский праздник поэзии на ретропоезде
03 июля 2019, 19:19Леонид Левин оценил работу предприятия «Пензахолод»
03 июля 2019, 19:16Пензенец ради развлечения обчистил ларек с шаурмой
03 июля 2019, 19:14Жители двух улиц острова Пески сидят пять дней без воды