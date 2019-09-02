Пензенские поисковые отряды презентовали плоды своей деятельности

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02 сентября 2019, 19:18Культура
В Пензе завершился фестиваль некоммерческих организаций «Доброе сердце». Участниками проекта стали 70 действующих в регионе НКО. Задача каждой - рассказать о своей деятельности, а также показать гостям плоды своей деятельности.
Презентации провели региональные поисковые отряды, ветеранские и молодежные организации, благотворительные фонды, волонтеры, а также творческие коллективы.
«Думаю, что здесь каждый житель региона может найти занятие себе по душе, а также единомышленников, чтобы продвинуть свою идею, реализовать возможности, поэтому площадка очень широкая, интересная», - сказала председатель регионального отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Ольга Чистякова.
О поисках пропавших людей гостям праздника рассказали представители поискового отряда «Лиза Алерт». Для них добровольцы всегда на вес золота. Признаются, опыт волонтерской и поисковой деятельности, конечно, приветствуется, однако и те, кто ни разу не участвовал в них, но готов помогать, обязательно будут при деле.
«В 2019 году в природной среде пропадало много маленьких детей, дошкольников. Вся страна наблюдала за поисками в Омске, в Нижнем Новгороде. В Пензенской области с разницей в неделю пропадало два ребенка. Такой частоты еще не было», - рассказала координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина.
Результатами розыска погибших и без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны с участниками фестиваля делились представители отряда «Поиск-Вездеход». Недавно его участники выиграли президентский грант. Его средства пошли на реализацию проекта «В тылу герои не забыты».
«Мы рассказывали школьникам о том, где в годы Великой Отечественной войны на территории области находились госпитали. Информации нет в свободном доступе, в интернете ее нельзя найти, поэтому мы запрашивали данные в центральном архиве Министерства обороны. Оттуда нам приходили сведения, и итогом этой работы стала книга», - сказала член поискового отряда «Поиск-Вездеход» Юлия Васинькина.
Презентация книги «В тылу герои не забыты» (6+) пройдет 9 сентября в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова. После познакомиться с ее содержанием смогут все желающие.
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