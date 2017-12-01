01 декабря 2017, 19:12Общество Пензенские поисковики показали находки в Доме молодежи Поисковики Пензенской области подвели итоги работы за год. В региональный слет прошел Доме молодежи. 2017 год стал самым результативным по находкам. Впервые следопыты обнаружили части штурмовика «Су-2». Несколько находок искатели представили на всеобщее обозрение.

Именные медальоны, кружки, расчески, бритвенные принадлежности, предметы обихода - это лишь небольшой список вещей, которые удалось отыскать пензенским поисковикам. Находки на всеобщее обозрение в фойе Дома молодежи выставили в рамках регионального слета искателей.

«За восемь поисковых экспедиций отрядами было поднято 195 останков офицеров Советской армии, было установлено шесть имен, трое из них - уроженцы Пензенской области, поэтому результаты хорошие и постепенно мы улучшаем работу поисковиков», - рассказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

В 2017 году отряд «Поиск-Вездеход» впервые в истории сурских следопытов обнаружил место авиакатастрофы. В самом начале войны самолет при возвращении на аэродром был атакован немецкими истребителями. Один из пилотов погиб.

«Был обнаружен штурмовик «Су-2», сбитый еще в 1941 году во время боев под Бобруйском и рядом с ним под крылом были обнаружены останки штурмана, мы вышли на кандидатов, чтобы установить его имя», - сказал боец поискового отряда «Поиск-Вездеход» Константин Кривулин.

2017 год для пензенских искателей стал самым результативным. Всего в Вахтах памяти приняло участие порядка 100 человек. На счету сотрудника телерадиокомпании «Экспресс» Евгения Иналдиева - уже десять экспедиций. Он готов все свободное время потратить на возможность прикоснуться к истории.

«У меня всегда был интерес к Великой Отечественной войне: читал книги, смотрел фильмы. Тут ты своими руками прикасаешься к истории, которая была 70 с лишним лет назад . Это все переворачивает тебя, начинаешь иначе смотреть на все», - поделился продюсер ТРК «Экспресс», боец поискового отряда «Поиск-Вездеход» Евгений Иналдиев.

В последнее время поисковое движение Пензенской области фактически получило второе дыхание. Стали появляться отряды в глубинке региона, увеличилось и число молодежи, желающих изучать военное прошлое страны. Растет не только количество, но и улучшается качество работы. Уже третий год подряд сурские следопыты становятся лучшими среди коллег в Приволжском федеральном округе. Их труд был отмечен на высоком уровне. Отличившиеся бойцы получили дипломы и памятные подарки от региональной власти.

Общество

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