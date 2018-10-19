Пензенские поисковики подняли в Орловской области останки 8 бойцов

Предметы обихода, воинского снаряжения, медальоны - это лишь небольшой список вещей, которые удалось отыскать пензенским поисковикам из отряда «Крепость» в рамках военно-археологической экспедиции в Орловскую область. Но главное, им удалось поднять останки восьмерых бойцов.

«Там проходила немецкая траншея, поэтому пришлось распахать поля. Из нее как раз и были подняты бойцы рабоче-крестьянской армии. На этом участке продолжает идти работа, так как там достаточно сложно проводить раскопки из-за плотного грунта и тяжелой глиной, часто приходилось пользоваться не лопатой, а киркой», - рассказала командир поискового отряда «Крепость» Анна Фадеева.

Поездка была организована в рамках соглашения, подписанного между правительствами Пензенской и Орловской областей. Поисковики работали в Болховском районе. В 1942 году там погибли более 300 тысяч человек. Отличившихся в ходе поездки бойцов поискового отряда отметили благодарностями председателя Законодательного Собрания региона и памятными подарками.