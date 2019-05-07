Пензенские поисковики подняли в Орловской области останки 36 бойцов

Пензенский сводный поисковый отряд вернулся из Орловской области. Там, в ходе совместной экспедиции с поисковиками из других регионов, они нашли останки 36 бойцов, двое из которых оказались уроженцами Пензенской области.

Раскопки в местах захоронений советских солдат требуют максимум осторожности и внимательности. В любой момент из-под земли может выглянуть неразорвавшийся снаряд или гвардейский значок. Последний незаменим в деле установления личности без вести пропавшего.

«Нужно начинать с изучения потерь среди офицеров, старшего сержантского состава, рядового гвардии. Конечно, есть шанс найти, потому знаки отличия давались не всем, не каждый имел право его носить», - сказал участник поисковой экспедиции Вячеслав Леонов.

Пензенские поисковики впервые отправились на вахту в Орловскую область. Местом их раскопок стали братские могилы бойцов в Колпнянском районе. За неделю работы, с 30 апреля по 6 мая, совместными усилиями удалось вернуть из небытия имена десятков солдат.

«В состав экспедиции вошли семь человек, отряд был сводный - «Поиск-вездеход» и «Комбат». В результате было поднято 36 бойцов, имена 28 из которых были установлены. Считаю, что справились на «отлично». Дополнением ко всему прочему явилось то, что двое из бойцов - уроженцы Пензенской области», - рассказал командир поискового отряда «Комбат» Вадим Матюшечкин.

В настоящее время найденные останки переданы на временное хранение в администрацию Колпнянского района Орловской области. После всех необходимых процедур пройдет торжественное перезахоронение.

«Захоронение пройдет в деревне Фошня, скорее всего, 22 июня, поскольку она уже не жилая, там всего лишь четыре дома осталось. До этого дня останки будут храниться в церкви», - сказала председатель регионального совета «Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова.

Если получится, пензенцы тоже примут участие в погребальной церемонии. После этого они должны будут отправиться в новую экспедицию - в Карелию. А затем, по давней традиции, в августе их путь будет лежать в братскую Беларусь.