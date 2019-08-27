Пензенские поисковики подняли в Гомельской области останки 12 бойцов

Пензенский сводный поисковый отряд вернулся в родной город. В течение двух недель потомки поколения победителей работали на полях сражений Великой Отечественной войны в Гомельской области. Результатом экспедиции стало обнаружение останков солдат Красной Армии, а также предметов вооружения и их личных вещей.

Найденная потемневшая от времени каменная плита сейчас напоминает о подвиге экипажа советского самолета. Согласно архивным данным, зимой 44-го близ белорусского города Рогачев, «Ил-2» атаковал немецкий истребитель. Силы были неравны, тогда советский летчик пошел на таран. Николаю Шакову в это время было 14 лет. За долгую жизнь он повидал всякое, но о событиях того зимнего дня и поныне не может говорить без волнения.

«Завязался воздушный бой, они друг друга били, а затем оба полетели вниз, хотя такого не могло быть, чтобы разом, поэтому, скорее всего, наш пилот протаранил немецкий самолет», - сказал он.

Несколько десятилетий останки героев пролежали в лесном массиве. Пензенские поисковики эксгумировали их. На очереди - работа в архивах с целью установить, кем были эти летчики.

Школьники, студенты, представители разных профессий, всего 26 человек, поехали в Беларусь, чтобы совместно с военнослужащими 52 батальона республиканского Министерства обороны работать на местах сражений, искать останки непогребенных воинов. Тех, кто остался лежать в воронках и стрелковых ячейках. За прошедшие годы там многое изменилось: выросли новые города и села, на полях зреет урожай, но стоит только зайти в лес, и ты окажешься в прошлом.

«Очень часто попадаются заросшие окопы, траншеи и каски. Никакие книги и фильмы не сравнятся с тем, что ты видишь здесь. Все совсем иначе», - рассказала участница «Вахты памяти» в Республике Беларусь Галина Ефремова.



Все известные и неизвестные герои, которые сложили головы за счастье будущих поколений на опаленной войной белорусской земле, словно делились своими силами с поисковиками. Поэтому дождь ли или сильная жара, получив задание отработать определенный участок местности, пензенцы отправлялись в путь.

Перед вахтой поисковики изучили архивные документы. Порою казалось осталось только приехать на место, чтобы добиться поставленной задачи.

«На самом деле все по-другому. Это очень сложная и кропотливая работа. На протяжении многих дней мы ходили по лесам, делали шурфы [горная выработка для поиска и разведки полезных ископаемых]», - сказал участник «Вахты памяти» Дмитрий Герасимов.

После металлоискателей самые верные помощники поисковиков - щупы. При каждом погружении в грунт все прислушивались: не прозвучал ли удар о кость. Ведь каждый обнаруженный боец - это еще одна маленькая победа в войне с забвением, еще один исполненный долг перед поколением победителей.

Итогом поездки стало обнаружение останков 12 бойцов Красной Армии, погибших в 41-м и 44-м годах. Новыми находками пополнилась коллекция военных артефактов, а еще экзамен на зрелость сдали молодые поисковики.

«Впервые в поисковую экспедицию отправились семь ребят. И я еще раз убедилась, что люди, которые приезжают на такие вахты, едут не ради праздного удовольствия - посидеть у костра, попеть песни, а потому что хотят принести какую-то пользу стране», - отметила руководитель пензенского регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

В планах на 2020 год - новая поездка в Республику Беларусь (6+). Время и место проведения «Вахты памяти» определятся позже.