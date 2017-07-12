Пензенские поисковики отправятся в Севастополь на Вахту Памяти

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12 июля 2017, 11:01Общество
Члены Пензенского регионального отделения Поискового движения России 13 июля отправятся в экспедицию в Республику Крым.
С 13 по 26 июля пензенцы будут заниматься поисками в районе села Верхнесадовое Нахимовского района Севастополя. Там во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. велись бои, в которых безвестно пали и пензенцы.
25 человек войдут в состав поисковой группы. Кроме опытных поисковиков, участниками экспедиции станут ребята, прошедшие обучение в пензенском учебном лагере «Школа молодого поисковика».
«Экспедиция является прекрасной возможностью для ребят применить полученные навыки на практике и стать членами большой поисковой семьи «Поиск-вездеход», – отметила руководитель экспедиции, член Общественной палаты Пензенской области Лариса Казакова.
Экспедиция стала возможной благодаря гранту, выделенному пензенской команде за победу в слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» в 2016 году, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
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