30 апреля 2019, 13:02Общество

Пензенские поисковики отправятся в Орловскую область

Представители трех пензенских поисковых отрядов поедут в Орловскую область в рамках ежегодной акции «Вахта Памяти».

Работы поисковики будут проводить в Колпнянском и Ливенском районах до 6 мая.

Предполагается провести поиск в местах боев 148-й стрелковой дивизии, сформированной в Энгельсе Саратовской области, в составе которой числилось большое число уроженцев Пензенской области, отметили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/156340/

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