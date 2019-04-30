Пензенские поисковики отправятся в Орловскую область

Представители трех пензенских поисковых отрядов поедут в Орловскую область в рамках ежегодной акции «Вахта Памяти».

Работы поисковики будут проводить в Колпнянском и Ливенском районах до 6 мая.

Предполагается провести поиск в местах боев 148-й стрелковой дивизии, сформированной в Энгельсе Саратовской области, в составе которой числилось большое число уроженцев Пензенской области, отметили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».