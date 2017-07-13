13 июля 2017, 14:07Общество Пензенские поисковики отправились в Севастополь по местам сражений времен ВОВ Вернуть истории имена без вести пропавших героев-земляков. В новую экспедицию отправились бойцы пензенского отряда «Поиск-вездеход». Они пройдут по местам сражений времен Великой Отечественной войны в Севастополе, это первая «Вахта памяти» в Республике Крым. Вместе с опытными бойцами едут и новички.

Металлоискатели, огромные рюкзаки с палатками, спальниками, всевозможными приборами для поисковых работ. Минимум личных вещей, максимум спецоборудования. С таким багажом отправляются в путь бойцы отряда «Поиск-вездеход».

Дорога не близкая: пункт назначения - Республика Крым, близ села Верхнесадовое Нахимовского района Севастополя. Это место, где более 70 лет назад шли ожесточенные бои Великой Отечественной.

«Здесь у нас карта со спутника, мы сверяем и делаем себе заметки, где будем работать», - пояснил боец поискового отряда «Поиск-вездеход» Дмитрий Давыдов.

«Местность смешанная, тут будут попадаться леса, пересеченная местность, небольшие препятствия, но это не помешает нам пройти», - добавил боец поискового отряда «Поиск-вездеход» Дмитрий Давыдов.

В Севастополе пензенские поисковики еще не были. До сих пор это место остается белым пятном на карте хранителей памяти со всей России. О том, что в роковые 40-ые там сражались солдаты-пензенцы, узнали случайно.

«Капнули архивы, начали изучать архивные сведения, оказалось, что как раз в этом месте мало поисковых отрядов работало. Данная экспедиция будет носить разведывательный характер, потому что место новое, малоизученное не только нами, но и другими поисковыми отрядами, а по архивным сведениям там числятся без вести пропавших порядка 8,5 тысяч человек», - отметила руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

В военно-археологическую экспедицию уезжают 28 бойцов. Для многих - это первая «Вахта Памяти». 16 юношей и девушек - выпускники «Школы юного поисковика». Эта поездка станет для них своего рода экзаменом. Денису Давыдову – 15, он признается, что волнение перед поездкой нельзя передать словами. Главное желание молодого человека - отыскать солдатский медальон.

«Обучение нельзя сравнить с настоящим походом, потому что это только маленькая часть того, что будет на экспедиции в «Вахте Памяти», - заметил боец поискового отряда «Поиск-вездеход» Денис Давыдов.

Вахта продлится десять дней. Ежедневно бойцы отряда «Поиск-вездеход» будут проходить не менее 20 километров. Планируют посетить город-герой Севастополь и места воинской славы. В Пензу поисковики должны вернуться 27 июня, а уже 5 августа многих из них ждет следующая экспедиция - в Беларусь.

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