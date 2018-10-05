Пензенские поисковики отправились на конкурс в Оренбург

Пензенские поисковики снова отправились за победой. Они стали участниками слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт!», который пройдет в Оренбурге. Это уже традиционная встреча хранителей памяти Поволжья. В этом году он состоится в юбилейный - пятый раз. Отмечу, что наши поисковики всегда оказываются в числе лидеров по результатам соревнований этого слета.

В этот раз их всего 20. По решению организаторов, число участников окружного слета поисковиков необходимо было сократить на треть. В составе пензенской делегации - школьники и студенты, каждый из которых участвовал в экспедициях - это одно из главных условий конкурса. Возглавила делегацию традиционно - руководитель регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

«Нескромно называть себя лучшей командой в Приволжском федеральном округе, но мы гордимся результатами, которых нам удалось достигнуть за четыре года. Планка в 2018 году высокая», - отметила она.

В течение трех дней поисковикам предстоит соревноваться в восьми номинациях. Это ориентирование и топография, военная археология, архивно-поисковая деятельность, оказание первой медицинской помощи, военно-историческая викторина, вооружение и техника безопасности. И если раньше ставку делали в основном на командные конкурсы, то в этом году упор на личные зачеты. Каждый боец отряда заранее выбрал пару дисциплин, по которым усиленно готовился. Денис Давыдов будет соревноваться в конкурсе по взрывоопасным предметам и спортивному ориентированию.

«Мы очень тренировали свой глазомер, бегали по лесам в холод. Это было, конечно, невыносимо, но мы все это прошли и идем в Оренбург за победой», - рассказал он.

Кроме того, команды представят на выставке результаты прошедшего полевого сезона. Так, в ходе экспедиции в республику Беларусь пензенцам удалось поднять останки 59-ти бойцов Красной Армии. Имена двоих уже установили.

«Это было достаточно тяжело, потому что работы велись в лесу. В основном мы были в песке, даже доходили до грунтовых вод. Подняли несколько медальонов, которые не удалось прочесть, потому что они были самодельными, и бумага уже сгнила, также был поднят знак гвардии», - поделилась боец поискового отряда «Поиск-вездеход» Софья Тверская.

В этом году соревнования пройдут в Оренбурге. Слет продлится три дня. Уезжают не без надежды на победу, тем более лучшими в округе они были не раз. Итоги форума поисковиков подведут 8 октября.