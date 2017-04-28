01 мая 2017, 16:44Общество Пензенские поисковики отправились в Новгородскую область Война не закончилась, пока не похоронен последний боец. В преддверии дня Победы пензенские поисковики отправились в Новгородскую область. Они будут вести раскопки в месте, где во времена Великой Отечественной героически сражалась 202-я стрелковая дивизия, в которой служили и пензенцы.

В преддверии 72-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне они вновь собираются в экспедицию. На поля сражений и воинской доблести в Демянский район Новгородской области отправляется пензенский отряд «Поиск-вездеход». Его бойцы третий год подряд ведут поиски на местах сражений 202-й стрелковой дивизии, в рядах которой воевало немало уроженцев Сурского края.

«Это «Демянский котел», то есть события 1942-1943 года, когда наши взяли в окружение немецкие части и соединения и удерживали их в течении 14 месяцев. 14 месяцев стоял там фронт. Мы работаем по местам боев 202-й стрелковой дивизии, которая формировалась из частей и соединений, сформированных в Поволжье, в том числе и Пензенской области», - рассказала руководитель пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

Работать приходится в сложных условиях. Местность, где в Великую Отечественную войну шли ожесточенные сражения, - болотистая и труднопроходимая. По словам поисковиков, весенняя вахта проходит всегда гораздо тяжелее, чем летняя, поэтому в составе экспедиции - только наиболее подготовленные и опытные бойцы.

«Практически каждый шаг - это погружение по колено в воду, поэтому ходить на большие расстояния достаточно тяжело и занимает это большое количество времени. Плюс ко всему, в такой местности плохо сохраняются останки солдат, поскольку болотная жижа их просто съедает. Самое важное для нас - не количество, самое главное - если мы установим хотя бы одно имя по итогам этой вахты. Это будет не зря», - отметил боец поискового отряда «Поиск-вездеход» Вадим Матюшин.

По итогам двух предыдущих экспедиций пензенцы смогли поднять на поверхность останки 22-х бойцов и обнаружили 12 медальонов. Личности восьми красноармейцев удалось установить. На этот раз в составе отряда - 15 поисковиков. Вернуться домой они планируют ко Дню Победы.

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