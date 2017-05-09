Пензенские поисковики обнаружили останки 31 бойца Красной Армии под Новгородом

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09 мая 2017, 13:31Общество
Пензенский поисковый отряд «Поиск-вездеход» вернулся с «Вахты Памяти», проходившей на территории Демянского района Новгородской области с 29 апреля по 8 мая.
Совместно с поисковым отрядом «Березка» пензенцы проводили поисковые и эксгумационные работы на местах боев 202-й стрелковой дивизии и 126-й стрелковой бригады, где сражались, в том числе и уроженцы Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Были подняты останки 31 бойца Красной Армии, при них обнаружено два медальона и фляжка с инициалами. Владельцем одного медальона оказался уроженец Пермского края Иван Васильевич Бибин 1896 года рождения. Второй медальон требует дополнительной экспертизы – он передан в штаб поисковой экспедиции «Долина», – сообщила руководитель поискового отряда «Поиск-вездеход», председатель регионального совета «Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова.
Она также отметила, что отряду были переданы останки уроженца Пензенской области Ивана Федоровича Крашенинникова 1915 года рождения для перезахоронения на родине.
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