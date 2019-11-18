Пензенские поисковики издадут Книгу Памяти о погибших в регионе летчиках

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18 ноября 2019, 17:37Общество
Члены поисковых отрядов приступили к реализации проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей». К работе привлекут школьников и студентов.
Подростки и молодежь будут участвовать в установлении мест гибели и захоронений членов летного состава, которые погибли на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны. Уже сейчас есть информация, что это как минимум 14 красноармейцев. Поисковикам предстоит обработка данных, сверка и учет захоронений.
Позже они составят Книгу Памяти о летчиках и установят мемориальные знаки в местах падения самолетов. Героям, чьи имена впервые установят в ходе этой работы, поставят памятники, а уже имеющие знаки обновят, скорректировав сведения.
Также перед членами отряда стоит задача собрать сведения об авиационных частях, которые были сформированы и дислоцированы на территории Пензенской области. Они уточнят, в каких учебных заведениях готовили будущих летчиков, систематизируют эти данные и издадут справочник. Впоследствии его можно будет использовать на уроках истории и краеведения.
«Проект «А мы из Пензы. Наследники победителей» продолжит реализуемый поисковиками в 2018/2019 годах проект «В тылу Герои не забыты», целью которого является устранение пробелов в информации о воинах, умерших от ран в госпиталях и похороненных на пензенской земле, и увековечение их памяти», - уточнили в пресс-службе областного министерства образования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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