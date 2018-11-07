Пензенские поэты устроили в аэропорту флешмоб

В Пензе прошел флешмоб в поддержку присвоения аэропорту имени великого поэта Михаила Лермонтова.

В акции приняли участие известные поэты и литературные деятели региона, они прочитали стихи Лермонтова в зале аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Напомним, пензенская аэрогавань – в числе участников конкурса «Великие имена России». Аэропорту могут присвоить имя одного из пяти великих людей: Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Василия Ключевского, Виссариона Белинского, Александра Радищева.

С 31 октября по 11 ноября волонтеры проекта проведут социологические опросы, по результатам которых определятся три имени для финального голосования, отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».