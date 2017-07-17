Пензенские подростки забрали из магазина еду

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17 июля 2017, 13:31Криминал
В Пензе подростки обчистили продуктовый магазин на улице Литейной.
Пензенский предприниматель обратился в полицию с заявлением, рассказав, что ночью из его магазина пропали продукты питания.
Сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН, прибывшие на место, установили причастность к преступлению двух пензенских подростков.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, ребят опросили, они уже дали признательные показания.
По данному факту проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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