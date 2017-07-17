17 июля 2017, 13:31Криминал Пензенские подростки забрали из магазина еду В Пензе подростки обчистили продуктовый магазин на улице Литейной.

Пензенский предприниматель обратился в полицию с заявлением, рассказав, что ночью из его магазина пропали продукты питания.

Сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН, прибывшие на место, установили причастность к преступлению двух пензенских подростков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, ребят опросили, они уже дали признательные показания.

По данному факту проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 32