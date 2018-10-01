Пензенские подростки за год 133 раза переступили черту закона

В Пензенской области на заседании межведомственной комиссии при региональном правительстве по профилактике правонарушений обсудили подростковую преступность. Кражи, неформальные объединения, работа с трудными детьми - ничего не осталось без внимания чиновников и стражей порядка.

В 2018 году несовершеннолетние 133 раза переступили черту закона. По сравнению с прошлым годом цифры выросли на 20%. В качестве одной из мер профилактики подростковой преступности собравшиеся предложили использовать трудоустройство тинейджеров в свободное от учебы время. До конца года в регионе планируют организовать рабочие места для более чем 4000 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«К этой категории относятся сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, подростки из семей безработных, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также ребята, которые состоят на учете в органах внутренних дел», - пояснила заместитель министра труда, социальной зашиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.

На заседании речь шла также о профилактике краж в образовательных организациях. Именно кражи составляют большую часть преступлений, совершенных подростками. В текущем году в совершении хищений в области приняли участие 76 несовершеннолетних. В основном преступления происходят в школьных раздевалках. В 80% случаев добычей становятся мобильные телефоны и гаджеты.

«Одним из условий, которое подталкивает несовершеннолетнего к совершению преступления - это беспечность жертв. Похищенный телефон или другая вещь длительное время находились без присмотра владельца», - отметила заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

В ходе заседания члены комиссии обсудили меры по предупреждению распространения в подростковой вреде негативных субкультур, а также развитие регионального ресурсного центра по обучению волонтеров поиску пропавших людей.