26 июня 2017, 13:33Общество Пензенские подростки вновь взялись за руфинг В Сети появился ролик об очередном экстремальном поступке пензенских подростков.

Видео на хостинге YouTube опубликовали сами ребята. Они возомнили себя руферами и залезли на вышку сотовой связи, снимая «подвиги» на видеокамеру. Один из экстремалов даже попозировал товарищу, повиснув на вершине вышки на одной руке.

Напомним, в 2016 году с наступлением лета несовершеннолетние руферы тоже активизировались. Тогда пензенский школьник забирался на 80-метровые вышки ради лайков.

Хочется обратить внимание родителей на то, что с наступлением каникул дети все больше предоставлены сами себе, и риск того, что они окажутся втянутыми в опасное приключение возрастает. В связи с этим стоит рассказывать ребенку об опасности подобных игр, ведь немало примеров, когда они заканчивались трагически. Так, в Саратове школьник насмерть разбился, упав с недостроенной многоэтажки, в Омске 19-летний руфер оступился и рухнул с крыши высотки.

Вовлечение детей в «руфинг» (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений) уголовно наказуемо в РФ согласно поправкам, ужесточающим ответственность за доведение до самоубийство, принятым в мае 2017 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=MQ2-e1pO7Zc