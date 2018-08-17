Пензенские подростки соревновались в гребле на байдарках и каноэ

В Пензе прошли соревнования по гребле среди спортсменов до 17 лет. Участниками стали 40 юношей и девушек. Они соревновались на дистанциях 200 и 500 метров.

Вместо того чтобы сидеть дома, ребята совершенствуют спортивное мастерство, проводят летние каникулы с пользой.

«Участвовать будут только спортсмены из Пензенской области. Планируется, что в первой половине дня гоняются старшие, во второй - младшие группы. Победителей наградят медалями и дипломами первой, второй и третей степеней», - рассказала главный судья соревнований Ольга Лосева.

Несмотря на пасмурную погоду, начиная с первого заплыва, соревнования выдались очень жаркими. На финише спортсменов разделяли всего несколько секунд. Первыми на старт вышли байдарочники. Следом за ними на дистанцию отправились и каноисты. Некоторые показали хорошие результаты как на байдарке, так и на каноэ, несмотря на то, что между двумя этими дисциплинами есть немалые различия.

Стоит отметить, что соперниками пензенских спортсменов должны были стать их сверстники из Самары, Ульяновска и Чебоксар, которые часто бывают областном центре. Однако все они по различным причинам в этот раз до Пензы не добрались составить конкуренцию местным байдарочникам и каноистам не смогли.