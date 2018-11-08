Пензенские подростки пытались завести чужую иномарку

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08 ноября 2018, 17:37Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении двух парней. Несовершеннолетних подозревают в завладении автомобилем без цели хищения.
Действия разворачивались вечером 29 сентября в селе под Пензой. Два друга прогуливались и увидели одиноко стоящий автомобиль Mazda-3. Подростки решили его угнать, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.
Оказалось, что дверь иномарки не заперта, но ключей внутри салона не было. Ребята пытались завести машину с помощью проводов зажигания, но ничего не получилось. Тогда один из них сел за руль, второй принялся толкать автомобиль – они хотели завести машину накатом. В итоге авто откатилось на 100 метров на соседнюю улицу. Парни, потерпев неудачу, скрылись.
Сотрудники правоохранительных органов отыскали злоумышленников. В настоящее время решается вопрос о постановке их на учет. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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