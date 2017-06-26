Пензенские подростки поделились впечатлениями от книг о войне

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 июня 2017, 10:31Общество
В Пензе в библиотеке для детей и юношества подвели итоги областной патриотической культурно-просветительской эстафеты.
Эстафету «Читать. Знать. Помнить» с 26 апреля по 22 июня провели сотрудники библиотеки для детей и юношества. В ней приняли участие более 230 муниципальных библиотек региона.
Мероприятие проводилось с целью формирования у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей на основе чтения и обсуждения художественных произведений о войне.
«На читательских конференциях, литературных диалогах, дискуссиях, тематических вечерах и уроках нравственности около 5000 школьников и студентов рассуждали о произведениях писателей-фронтовиков и современных авторов.
Свои впечатления после прочитанного, а также анализ поступков и характеров героев они изложили в творческих работах в форме отзывов», - сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.
По результатам эстафеты создали электронный ресурс «Карта Памяти». На нем представили лучшие творческие работы читателей. Его презентация состоится 28 июня в библиотеке на областном семинаре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 июня 2017, 16:31В Пензе ввели электронную очередь для абитуриентов
26 июня 2017, 16:12Пензенцы поделились историями о наркозависимости
26 июня 2017, 16:05В Пензенской области школьники могут пройти тест на наркозависимость
26 июня 2017, 15:45Житель Кондоля решил «одолжить» трактор для решения домашних дел
26 июня 2017, 15:31В Пензу вернулась первая смена детского лагеря «Приморский»
26 июня 2017, 15:15Банк «Югра» предложил денежные переводы «Золотая Корона» в иностранной валюте
26 июня 2017, 15:01В ДТП в Бессоновском районе погибла женщина
26 июня 2017, 14:35В Пензе с берегов Сурского водохранилища вывезли 7 кубометров мусора