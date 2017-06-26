26 июня 2017, 10:31Общество Пензенские подростки поделились впечатлениями от книг о войне В Пензе в библиотеке для детей и юношества подвели итоги областной патриотической культурно-просветительской эстафеты.

Эстафету «Читать. Знать. Помнить» с 26 апреля по 22 июня провели сотрудники библиотеки для детей и юношества. В ней приняли участие более 230 муниципальных библиотек региона.

Мероприятие проводилось с целью формирования у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей на основе чтения и обсуждения художественных произведений о войне.

«На читательских конференциях, литературных диалогах, дискуссиях, тематических вечерах и уроках нравственности около 5000 школьников и студентов рассуждали о произведениях писателей-фронтовиков и современных авторов.

Свои впечатления после прочитанного, а также анализ поступков и характеров героев они изложили в творческих работах в форме отзывов», - сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

По результатам эстафеты создали электронный ресурс «Карта Памяти». На нем представили лучшие творческие работы читателей. Его презентация состоится 28 июня в библиотеке на областном семинаре, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://minkult.pnzreg.ru/news/2017/06/26/8452528