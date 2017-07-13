В Пензе на телефон доверия поступило больше 1000 звонков от подростков

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13 июля 2017, 16:03Общество
Больше тысячи звонков от подростков поступило на телефон доверия центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области в 2016-2017 учебном году.
Юные пензенцы обращаются к специалистам за помощью в решении разных проблем.
Чаще всего, психологи консультируют по поводу сложностей во взаимоотношениях со сверстниками, дефицита общения, досуга и отношений с родителями. Меньше всего звонков поступило от подростков на тему конфликтов в семье и с одноклассниками.
Напомним, детский телефон доверия существует в Пензе с 2012 года. Благодаря номеру 8-800-2000-122 экстренную консультативную помощь специалистов уже получили сотни детей и их родителей.
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