Пензенские пловцы завоевали на чемпионате и первенстве ПФО 36 медалей

В Саранске подошли к концу чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию. Пензенцы возвращаются с соревнований с множеством наград.

Команда Пензенской области завоевала 17 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В скором времени пензенские спортсмены примут участие в чемпионате России по плаванию (0+), который состоится с 7 по 12 ноября в Казани, пишет ИА «penza-press.ru».