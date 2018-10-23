Пензенские пловцы завоевали на чемпионате и первенстве ПФО 36 медалей

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23 октября 2018, 16:38Спорт
В Саранске подошли к концу чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию. Пензенцы возвращаются с соревнований с множеством наград.
Команда Пензенской области завоевала 17 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В скором времени пензенские спортсмены примут участие в чемпионате России по плаванию (0+), который состоится с 7 по 12 ноября в Казани, пишет ИА «penza-press.ru».
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