Пензенские пловцы выступят на чемпионате России

Пензенские спортсмены примут участие в чемпионате России по плаванию (0+) в Казани.

Турнир пройдет с 7 по 12 ноября. За победу будут сражаться более 700 спортсменов.

Чемпионат является отборочным испытанием для участия в мировых состязаниях (0+), которые пройдут в Китае с 11 по 16 декабря, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Пензенскую область на соревнованиях будут представлять Виктория Андреева, Александр Харланов, Егор Павлов, Роман Ларин и Никита Третьяков, пишет ИА «Пенза-Пресс».