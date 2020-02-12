Пензенские пловцы приняли участие во всероссийском турнире в Казани

В Казани прошел открытый турнир детской лиги плавания «Поволжье» на призы заслуженного тренера страны Галины Долговой. В течение трех соревновательных дней более 900 спортсменов из России и Израиля разыграли в одном из лучших бассейнов Европы 186 комплектов наград. В 2020 году традиционные соревнования впервые получили всероссийский статус.

Столько пловцов казанский бассейн принимал только в 2015 году во время чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир под эгидой детской лиги плавания «Поволжье» лишь немного уступает по своей масштабности. Хотя по уровню организации и географии участников сами спортсмены называют его мини-первенством планеты. На этот раз состязания впервые получили официальный статус всероссийских и попали в календарь федерального Министерства спорта.

«Для этого нужно, чтобы соревнования прошли, как минимум, один раз, а то и больше, на очень высоком уровне. Только после этого, когда удовлетворяются требования, данные соревнования попадают в календарь федерального Минспорта», - рассказал председатель правлений детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Турнир по плаванию прошел по системе так называемого мокрого старта. Участники предыдущего заплыва финишируют и остаются в воде, пока не будет дан старт следующему заплыву. Такой метод применяется как раз на состязаниях с большим количеством спортсменов и позволяет сэкономить время. Нагрузка - колоссальная, учитывая, что в один день многие пловцы соревновались сразу в нескольких дисциплинах.

«Все растут. Нельзя сравнивать наших спортсменов и зарубежных. Все ребята проявляют себя с самой лучшей стороны. Самоотдача идет на высоком уровне как у зарубежных спортсменов, так и у наших», - отметила Заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

Крупный турнир под эгидой детской лиги плавания «Поволжье» прошел в Казани в третий раз, и организаторы надеются, что не в последний. Для многих спортсменов, как пензенских, так и из других регионов, важно именно участие в крупных состязаниях. Новый бесценный опыт, как и эмоции, быстрее помогут достичь спортивных высот.