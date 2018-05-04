Пензенские пловцы примут участие во Всемирных играх в Казани

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04 мая 2018, 19:29Спорт
Четыре пензенских спортсмена вошли в состав сборной России по плаванию на IV Всемирных играх юных соотечественников. Соревнования пройдут с 13 по 19 мая в Казани на спортивных площадках Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (0+).
В играх примут участие около 700 пловцов из 61 страны. Спортсменов из детской лиги плавания «Поволжье» провожали и настраивали на победу в региональном отделении партии «Единая Россия».
«Желаем успешного участия, стартов и побед на этих всемирных соревнованиях в Казани. Вы представляете Пензенскую область в составе сборной России, вам оказана высокая честь», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.
«Хотелось бы приблизиться к мастеру спорта, потому что КМС уже есть. Буду стараться привезти первые места, чтобы все знали, что это Пенза, детская лига плавания Поволжья, чтобы больше участников приезжали на соревнования, чтобы было с кем бороться», - сказала представитель сборной России по плаванию на IV Всемирных играх юных соотечественников Анастасия Логинова.
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