Пензенские пловцы отправляются на соревнования

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26 июля 2017, 19:28Спорт
Пензенские пловцы примут участие в восьмой летней спартакиаде учащихся России. От региона на соревнования отправятся 20 спортсменов. За первое место в командном и личных зачетах будут бороться участники 16 команд со всей страны.
Легкой воды и быстрых секунд. С такими пожеланиями пензенских пловцов провожают в Ростов-на-Дону. Там юные спортсмены примут участие в восьмой летней спартакиаде учащихся России. За награды турнира будут бороться команды юношей и девушек, всего - 20 человек.
«Очень приятно, что у нас по плаванию выступает полная команда. У нас есть возможность бороться за самые высокие места», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
К важному турниру пловцы готовились больше месяца. Борьба предстоит серьезная. Во всероссийской спартакиаде по плаванию примут участие 16 команд из разных регионов страны: юноши и девушки от 13 до 16 лет.
Для многих эти состязания станут первыми крупными в спортивной карьере. Новички надеются, что справиться с волнением и показать хорошее время им помогут более опытные товарищи по команде. Главное, по мнению юных пловцов - удачно выступить в командных зачетах.
На спартакиаду пензенские пловцы отправятся 31 июля. Соревнования в Ростове-на-Дону пройдут со 2 по 4 августа.
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