Пензенские планеры протестировали в Подмосковье

Пензенское предприятие по изготовлению планеров, единственное в своем роде в России, представило свою новинку на аэродроме в Подмосковье. Ее особенность – реактивный двигатель, который способен поднять летательный аппарат без помощи самолета-тягача. При этом вес планера - менее 115 килограммов, а значит, для управления им не требуется специального удостоверения.

«Рыжий демон» - так в Пензе назвали новую модель планера с реактивным двигателем. Технической новинке добавили мифологический подтекст: «Рыжий демон - это дух огня из японской сказки, чтобы спасти своего друга - летающего змея - он поделился с ним своей силой». Это соединение воздуха и огня и воплотил в себе пензенский планер. Первые образцы привезли в Подмосковье на аэродром в Щекино. Это своего рода показательные выступления. Изобретение позволяет планеру взмывать в небо без помощи самолета-тягача. Скороподъемность - восемь метров в секунду, буквально за полторы минуты пилот оказывается на головокружительной высоте.

С задумкой установить реактивный двигатель на планер пилот-испытатель Игорь Волков приехал из-за границы в Пензу и попросил разработать модель с нуля. Альтернативой была лишь Европа, ведь в России пензенское производство планеров - единственное, но за рубежом самовзлетный аппарат обошелся бы в три раза дороже. Для самого идейного вдохновителя любовь к небу - это история преодолений.

«Летать начал в 1994 году, мне было 20 лет. Я пошел в авиамоделисты, выиграл соревнования, поступил в авиационный институт, а там оказалось, что появились парапланы, на которых только ленивый летать не может», - отметил Игорь Волков.

Пензенская модель планера - это тоже своего рода борьба за мечту и свободу. Дело в том, что попытки установить реактивный двигатель подобные аппараты были еще в конце ХХ века. Вот только зачастую одни двигатели весили под 200 килограммов. А в случае с современными полетами в России - вес принципиален. Все, что было тяжелее 115 килограммов, недоступно для широкого круга любителей.

«На него не нужны пилотское удостоверение, бортовая регистрация, сертификат летной годности. Это практически велосипед. Двигатель работает на керосине реакционном», - пояснил директор пензенского предприятия по производству планеров Николай Тугушев.

Пока таких аппаратов в мире всего три. Для пензенской команды новая модель - очередная попытка поднять культуру полета на планерах в России на новую высоту. Ведь пока тех, кто мечтает о небе, в разы больше практиков.

В Федерации планерного спорта России рассчитывают, что пензенское производство поможет в решении ключевой проблемы: обучении пилотированию. В масштабах страны она гораздо шире: Россия - одна из немногих стран, где для летчиков гражданской авиации необязательно уметь управлять планером.

«Сегодня мы разговариваем по поводу производства двухместного планера, который тоже будет производиться в Пензе», - поделился президент Федерации планерного спорта России, руководитель аэродрома в Щекино Сергей Рябчинский.

Освоить пилотирование планера и стать ближе к небу, можно и в пределах области - на аэродроме в Сосновке. Ну а очередное испытание, из которого удалось выйти победителями, закончилось для пензенской команды и новинки в мире планеров классическим бесшумным приземлением.