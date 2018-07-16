Пензенские пенсионеры вернулись со спартакиады в Праге с медалями

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июля 2018, 19:02Спорт
16 медалей и третье общекомандное место. С таким результатом из Праги вернулась сборная пенсионеров. Там проходила международная спартакиада сеньоров Чехии. Впервые в этом турнире приняли участие россияне, причем все они - из Пензенской области.
Так далеко сборная пенсионеров региона еще не выезжала. Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году пензенцы завоевали первое место на спартакиаде пенсионеров России. После той победы они подписали меморандум с представителями Чешской Республики и были приглашены на их турнир.
«Это были не только спортивные соревнования, основная задача, которую перед нами поставил Союз пенсионеров России, - своеобразная международная дипломатия», - сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.
Соревнования в Чехии проходили один день. Всего было десять дисциплин. Причем со многими испытаниями пензенские участники раньше не сталкивались - это метание гранаты в цель, дартс, петанк, катание телеги с баллоном, кольцеброс, хоккей для одного, а также бег с препятствиями.
«Мы привыкли к олимпийским видам спорта, а там совсем иначе - это игра, праздник для пенсионеров, все жизнерадостные, отсутствует волнение», - рассказал участник сборной команды пенсионеров Пензенской области Фярит Акжигитов.
В итоге пензенцы привезли шесть золотых медалей и по пять серебряных и бронзовых. Больше всех наград в копилку сборной принесла капитан команды Зоя Сивагина, она завоевала четыре медали.
«Не ожидала от себя таких результатов, все понравилось, спасибо организаторам за приглашение», - сказала она.
Теперь пензенские пенсионеры ждут спортсменов из Чехии с ответным визитом. А пока у них впереди новые соревнования. 3 августа стартует спартакиада пенсионеров Пензенской области (0+).
16 июля 2018, 19:31Пензу атаковал кратковременный ураган
16 июля 2018, 19:28В Пензе завезли первую партию учебников
16 июля 2018, 19:23В Пензе изменения в Генплане сократят число природных зон
16 июля 2018, 19:16На обустройство территории Тихвинской ярмарки могут выделить 10 млн руб
16 июля 2018, 19:09Губернатор поручил принять меры по снижению аварийности на дорогах
16 июля 2018, 19:06В Пензе на Сурском водохранилище прошел благотворительный заплыв
16 июля 2018, 19:02Пензенские пенсионеры вернулись со спартакиады в Праге с медалями
16 июля 2018, 17:58В Каменском районе на «Дне поля» презентуют новинки агротехники