Пензенские пенсионеры вернулись со спартакиады в Праге с медалями

16 медалей и третье общекомандное место. С таким результатом из Праги вернулась сборная пенсионеров. Там проходила международная спартакиада сеньоров Чехии. Впервые в этом турнире приняли участие россияне, причем все они - из Пензенской области.

Так далеко сборная пенсионеров региона еще не выезжала. Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году пензенцы завоевали первое место на спартакиаде пенсионеров России. После той победы они подписали меморандум с представителями Чешской Республики и были приглашены на их турнир.

«Это были не только спортивные соревнования, основная задача, которую перед нами поставил Союз пенсионеров России, - своеобразная международная дипломатия», - сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Соревнования в Чехии проходили один день. Всего было десять дисциплин. Причем со многими испытаниями пензенские участники раньше не сталкивались - это метание гранаты в цель, дартс, петанк, катание телеги с баллоном, кольцеброс, хоккей для одного, а также бег с препятствиями.

«Мы привыкли к олимпийским видам спорта, а там совсем иначе - это игра, праздник для пенсионеров, все жизнерадостные, отсутствует волнение», - рассказал участник сборной команды пенсионеров Пензенской области Фярит Акжигитов.

В итоге пензенцы привезли шесть золотых медалей и по пять серебряных и бронзовых. Больше всех наград в копилку сборной принесла капитан команды Зоя Сивагина, она завоевала четыре медали.

«Не ожидала от себя таких результатов, все понравилось, спасибо организаторам за приглашение», - сказала она.

Теперь пензенские пенсионеры ждут спортсменов из Чехии с ответным визитом. А пока у них впереди новые соревнования. 3 августа стартует спартакиада пенсионеров Пензенской области (0+).