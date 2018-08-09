Пензенские пенсионеры учатся решать проблемы ЖКХ через Сеть

Активных пензенцев приглашают в «Школу интернет-возможностей ЖКХ». Специальные курсы, открытые по инициативе региональной ассоциации потребителей, будут особенно полезны сотрудникам управляющих организаций, председателям ТСЖ и старшим по домам.

Все внимание уделяют новому интернет-ресурсу - государственной информационной системе ЖКХ. Курсы по изучению сайта открылись в январе на базе областной библиотеки имени Лермонтова с привлечением средств президентского гранта на развитие гражданского общества.

«Здесь председатели ТСЖ, старшие по дому, ну и просто неравнодушные люди, сейчас же много проблем в ЖКХ», - сказала главный библиотекарь центра правовой информации областной библиотеки им. Лермонтова Валентина Спицына.

На занятиях курсантам рассказывают, как не выходя из дома получить информацию о деятельности обслуживающей компании, сверить показания приборов учета или же написать обращение в органы власти. Для пожилых людей освоение системы не прихоть, а жизненная необходимость.

«Та же управляющая компания, не секрет, что она ежегодно меняется, а мы будем владеть информацией, что да как, кто там сейчас руководитель и прочее. Это упростит и улучшит нашу жизнь», - отметила жительница Пензы Любовь Разуваева.

В группе каждый старается помогать тому, кто еще плохо знаком с компьютерными технологиями. Ольге Шагаповой 78 лет, а вот стаж использования персонального компьютера - всего шесть. Все навыки она получила именно на курсах.

«Интересно. Пришла на этот курс, потому что сказали, что если мы его пройдем, то сможем получать здесь консультации, а мне этого необходимо», - сказала она.

Записаться в «Школу интернет-возможностей ЖКХ», которая будет работать до ноября, можно на официальном сайте ассоциации потребителей Пензенской области. Всего специалисты планируют научить пользоваться сайтом «ГИС ЖКХ» около 300 пожилых людей.