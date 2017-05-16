16 мая 2017, 19:31Общество Пензенские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье В областной библиотеке имени Лермонтова состоялся региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участие в соревнованиях приняли более 40 человек из Пензы, Заречного, а также из районов области.

«Чемпионат предполагает четыре этапа. Первый - это домашнее задание, создание презентации по теме: «Как я пользуюсь порталом госуслуг», второе задание - работа с государственной системой ГИС ЖКХ, следующий этап - это работа в поисковой системе «Яндекс», и последний этап - это работа в текстовом редакторе Word», - рассказала главный специалист-эксперт управления информационных технологий и связи Пензенской области Наталья Буренчева.

Победители областного этапа состязаний продемонстрируют свои навыки компьютерной грамотности на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Финал конкурса пройдет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.

Общество

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