Пензенские пенсионеры смогут путешествовать на поездах со скидкой

Пензенцы, которым - более 60 лет, с 5 июня смогут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой.

Оформить билет по специальному тарифу можно будет в купейные вагоны. Предложение распространяется на поезда внутригосударственного сообщения, которые будут курсировать со 2 сентября по 25 декабря, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».

Билеты необходимо покупать в кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте. Отмечается, что при покупке билета через интернет скидка будет применяться автоматически после ввода паспортных данных и даты рождения пассажира, пишет ИА «Пенза-Пресс».