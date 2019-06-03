Пензенские пенсионеры смогут путешествовать на поездах со скидкой

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03 июня 2019, 17:37Общество
Пензенцы, которым - более 60 лет, с 5 июня смогут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой.
Оформить билет по специальному тарифу можно будет в купейные вагоны. Предложение распространяется на поезда внутригосударственного сообщения, которые будут курсировать со 2 сентября по 25 декабря, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».
Билеты необходимо покупать в кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте. Отмечается, что при покупке билета через интернет скидка будет применяться автоматически после ввода паспортных данных и даты рождения пассажира, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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