Пензенские пенсионеры приняли участие в выставке «Дары осени»

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04 сентября 2018, 19:26Общество
Африканские огурчики, гигантская малина, специфические кабачки - чего только не принесли дачники на ежегодную выставку «Дары осени», которая прошла в пензенском областном Союзе пенсионеров. Необычный урожай оказался не только удивителен по форме и размеру, но и хорош на вкус.
О том, что томаты можно так же прививать, как груши и яблони, Валентина Михайловна узнала совсем недавно, из популярного журнала. Его выписывают в региональном отделении Союза пенсионеров России. Дачница решила повторить опыт селекционеров на своем огороде. Результат удивил всех родственников. Помидоры получились не только интересными по форме, но и с прекрасным вкусом.
Валентина Николаевна тоже не прочь почерпнуть полезную информацию из современных изданий. Прочитанным охотно делится с подружками. На своем участке она выращивает экологически чистые фрукты и овощи и использует исключительно органические удобрения.
«В качестве подкормки использую только крапиву: кладем в бочки, она там перепревает, и, когда появляется запах, значит, готово. Затем беру ведро воды, туда ковшик удобрения, перемешиваю и поливаю», - сказала она.
Удивительных размеров свекла, морковь, картошка, виноград и яблоки разнообразных сортов - все это плоды нелегкого труда на дачных участках. Многие огородники узнали секреты хорошего урожая именно из периодических изданий. Уже на протяжении нескольких лет в пензенском отделении Союза пенсионеров России реализуется проект «Читальный клуб».
«В изданиях собраны советы садоводам, кулинарам, эрудитам, спортсменам, рукодельницам и так далее. Все, чтобы было хорошо на душе, и укрепить здоровье», - рассказала председатель Пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова.
В рамках проекта сформирован перечень изданий, которые пользуются популярностью у пенсионеров. Оборудована комната для чтения. Инициативу поддержали в правительстве Пензенской области в рамках грантовой помощи социально-ориентированных некоммерческих организаций.
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