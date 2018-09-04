Пензенские пенсионеры приняли участие в выставке «Дары осени»

Африканские огурчики, гигантская малина, специфические кабачки - чего только не принесли дачники на ежегодную выставку «Дары осени», которая прошла в пензенском областном Союзе пенсионеров. Необычный урожай оказался не только удивителен по форме и размеру, но и хорош на вкус.

О том, что томаты можно так же прививать, как груши и яблони, Валентина Михайловна узнала совсем недавно, из популярного журнала. Его выписывают в региональном отделении Союза пенсионеров России. Дачница решила повторить опыт селекционеров на своем огороде. Результат удивил всех родственников. Помидоры получились не только интересными по форме, но и с прекрасным вкусом.

Валентина Николаевна тоже не прочь почерпнуть полезную информацию из современных изданий. Прочитанным охотно делится с подружками. На своем участке она выращивает экологически чистые фрукты и овощи и использует исключительно органические удобрения.

«В качестве подкормки использую только крапиву: кладем в бочки, она там перепревает, и, когда появляется запах, значит, готово. Затем беру ведро воды, туда ковшик удобрения, перемешиваю и поливаю», - сказала она.

Удивительных размеров свекла, морковь, картошка, виноград и яблоки разнообразных сортов - все это плоды нелегкого труда на дачных участках. Многие огородники узнали секреты хорошего урожая именно из периодических изданий. Уже на протяжении нескольких лет в пензенском отделении Союза пенсионеров России реализуется проект «Читальный клуб».

«В изданиях собраны советы садоводам, кулинарам, эрудитам, спортсменам, рукодельницам и так далее. Все, чтобы было хорошо на душе, и укрепить здоровье», - рассказала председатель Пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова.

В рамках проекта сформирован перечень изданий, которые пользуются популярностью у пенсионеров. Оборудована комната для чтения. Инициативу поддержали в правительстве Пензенской области в рамках грантовой помощи социально-ориентированных некоммерческих организаций.