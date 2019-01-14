14 января 2019, 13:33Общество

Пензенские пенсионеры оказались пленниками собственной квартиры

Спасатели оказали помощь пензенским пенсионерам, которые были заперты в собственной квартире.

Инцидент произошел вечером 13 января. В спасательную службу позвонили жильцы дома №27 по улице Краснова. Они рассказали, что из квартиры доносятся стоны и крики о помощи.

По вызову приехали спасатели. Дождавшись полицейских и врачей, они вскрыли дверь слесарным инструментом.

Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, в квартире находились два пенсионера. Их осмотрели сотрудники «скорой помощи», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/01/14/9071798

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