Пензенские пенсионеры оказались пленниками собственной квартиры

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14 января 2019, 13:33Общество
Спасатели оказали помощь пензенским пенсионерам, которые были заперты в собственной квартире.
Инцидент произошел вечером 13 января. В спасательную службу позвонили жильцы дома №27 по улице Краснова. Они рассказали, что из квартиры доносятся стоны и крики о помощи.
По вызову приехали спасатели. Дождавшись полицейских и врачей, они вскрыли дверь слесарным инструментом.
Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, в квартире находились два пенсионера. Их осмотрели сотрудники «скорой помощи», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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