Пензенские пенсионеры оказались пленниками собственной квартиры

Спасатели оказали помощь пензенским пенсионерам, которые были заперты в собственной квартире.

Инцидент произошел вечером 13 января. В спасательную службу позвонили жильцы дома №27 по улице Краснова. Они рассказали, что из квартиры доносятся стоны и крики о помощи.

По вызову приехали спасатели. Дождавшись полицейских и врачей, они вскрыли дверь слесарным инструментом.

Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, в квартире находились два пенсионера. Их осмотрели сотрудники «скорой помощи», пишет ИА «Пенза-Пресс».