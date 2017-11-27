27 ноября 2017, 19:48Общество Пензенским пенсионерам помогли освоить соцсети 40 пензенских пенсионеров закончили обучение на специальных курсах компьютерной грамотности для людей старшего возраста. Новые знания они получили при поддержке регионального отделения Пенсионного фонда России.

Зачем нужна кнопка «Сaps Lock», где найти «Мои документы» и как выйти в интернет с компьютера, теперь знает Нина Максимова. С такой техникой пенсионерка всю жизнь была на «вы». После прохождения курсов компьютерной грамотности женщина может самостоятельно не только скачать любимую музыку, но и, к примеру, оплатить счета за квартиру в режиме онлайн.

«Многие сейчас оформляют всяческие документы через госуслуги. А мы были далеки от этого. Но теперь, пройдя эти курсы, все узнали», - рассказала она.

Дать базовый уровень - основная цель этих курсов для немолодых граждан. За партами пенсионеры 11 дней постигали компьютерные азы, знакомились с программами офисного пакета. Кроме того, преподаватели зарегистрировали каждого ученика в государственной информационной системе ЖКХ. Пенсионеры так увлеклись, что дополнительно попросили завести каждому страничку в социальных сетях.

«Каждый из нас должен уметь этим пользоваться. И я понимаю, что у людей в таком возрасте не получается овладеть компьютером. У внуков не хватает терпения им все показать, поэтому приходится это делать нам», - отметила преподаватель курсов «Основы компьютерной грамотности граждан» Ирина Скворцова.

Выпускниками курсов «Основы компьютерной грамотности граждан» в 2017 году стали 327 человек. Пензенцев в торжественной обстановке поздравил представитель регионального отделения Пенсионного фонда России.

«Обучением пенсионеров компьютерной грамотности сегодня занимаются в стране все. Озадачены и государственные органы, и бюджетный фонд, и образовательные учреждения по линии министерства образования, и органы социальной защиты», - сказала заместитель управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Любовь Евдокимова.

Общество

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