Пензенские пенсионеры докажут, что возраст спорту - не помеха

Участники Спартакиады пенсионеров, регионального турнира, который стартует 3 августа (0+), уверены, что быть активными можно в любом возрасте. Сейчас спортсмены усиленно готовятся к состязаниям.

Спортсмены-пенсионеры - настоящий пример для подражания. Несмотря на возраст, они могут дать фору многим любителям активного образа жизни. А такие занятия проводят почти каждый день по несколько часов. Тамара Ермакова через полтора месяца отметит свой 75-летний юбилей, но, как признается, чувствует себя максимум на 50. Дома она не сидит, работает вахтером в школе искусств и, конечно, занимается спортом. Больше всего любит бегать и играть в настольный теннис.

«Если не на работе, то провожу время в спортзале по два-три часа, два через два. Со школьной скамьи привыкла вести здоровый образ жизни», - рассказала она.

Зоя Сивагина - спортсменка с 40 -летним стажем. Она становилась чемпионкой в первенстве области по ГТО четыре раза. Однако профессионалом себя не считает и скромно называет физкультурницей. Ее любовь к спорту началась с легкой атлетики.

«Сначала кроссы бегала, затем нормы ГТО сдавала, выезжала на первенство области, соревнования в закрытых городах», - сказала она.

Сейчас атлеты готовятся к соревнованиям. 3 августа стартует Спартакиада пенсионеров Пензенской области, а в конце лета пройдет федеральный этап (0+). Спортсмены уверены, что они не подведут свой регион, и постараются повторить прошлогодний результат, тогда они стали победителями национального турнира. К тому же, они недавно вернулись из Праги, где отличились на международном уровне.

«Мы завоевали 16 медалей. На соревнованиях, помимо спортивной составляющей, была культурно-развлекательная программа, в том числе - дискотека», - рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Пенсионеры не пропускают тренировки и выкладываются на них по полной. Лишний раз доказывая, что возраст спорту и вообще активной жизни - не помеха.