27 августа 2019, 10:02Образование

Пензенские педагоги взяли призовые места на туристическом слете

Команда педагогов пензенской станции юных туристов вернулась со всероссийского слета с призовыми местами.

По результатам соревнований пензенцы заняли первое место в «Ориентировании по выбору, лично-командные соревнования», второе место в категориях «Контрольный туристский маршрут» и «Ночные соревнования по ориентированию», третье - в «Технике пешеходного туризма и конкурсе видеороликов «Я - в профсоюзе!», сообщили в пресс-центре облправительства.

Всего в 2019 году на слете было 39 команд из 29 регионов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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Источник фотографии: скриншот - http://pnzreg.ru/news/society/179387/

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