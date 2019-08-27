Пензенские педагоги взяли призовые места на туристическом слете

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27 августа 2019, 10:02Образование
Команда педагогов пензенской станции юных туристов вернулась со всероссийского слета с призовыми местами.
По результатам соревнований пензенцы заняли первое место в «Ориентировании по выбору, лично-командные соревнования», второе место в категориях «Контрольный туристский маршрут» и «Ночные соревнования по ориентированию», третье - в «Технике пешеходного туризма и конкурсе видеороликов «Я - в профсоюзе!», сообщили в пресс-центре облправительства.
Всего в 2019 году на слете было 39 команд из 29 регионов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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